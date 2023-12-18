В Сети появился видеоролик по мотивам сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», созданный с помощью нейросети. Видео напоминает стиль мультфильмов анимационной студии Pixar. Этот ролик был опубликован на платформе Youtube. Он получил название: «Слово пиксара».

Автором видео является некий Александр Доброкотов. Именно он решил использовать нейросеть для создания персонажей популярного сериала в анимационном стиле. Ролик дает возможность увидеть, как могли бы выглядеть Вова-Адидас, Пальто, Марат, Ералаш, Кащей, Турбо, и другие персонажи сериала, нарисованные известной студией компьютерной анимации Pixar.

Ролик сопровождает веселая композиция, рассказывающая его сюжет. Кроме того все потенциально жестокие сцены в этом видео заменены на позитивные кадры. Вместо сигарет, у героев в руках находятся разноцветные леденцы, вместо кулаков – цветы, вместо ненависти на лицах – улыбки.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» – российский криминальный сериал о молодежных группировках, существовавших в конце 80-х годов в СССР. В основу сюжета был взят так называемый «казанский феномен».