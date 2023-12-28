В северо-восточном московском районе Бибирево в одном из многоэтажных домов произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Возгорание произошло в квартире, расположенной на 18 этаже. По имеющимся данным, пожар произошел в доме на Алтуфьевском шоссе, 82. Видеозапись пожара, сделанная очевидцами, была опубликована рядом Телеграм-каналов. По словам очевидцев, дым из горящей квартиры шел с двух сторон дома.

В связи с возгоранием было временно перекрыто движение по дублеру Алтуфьевского шоссе в сторону МКАД для беспрепятственного передвижения работы оперативных и экстренных служб. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС локализовали огонь.

По сообщению представителей московской прокуратуры, при пожаре погиб 51-летний мужчина. Он скончался в карете скорой помощи от отравления угарным газом. Причины возникновения возгорания будут установлены по результатам проведенной экспертизы.