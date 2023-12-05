В социальных сетях было опубликовано видео, снятое туристами на острове Мадагаскар, где в кадр попало огромное облако, напоминающее своими очертаниями неопознанный летающий объект, из которого на землю били молнии.

Удивительные кадры, снятые очевидцами, разделили комментаторов на два противоположных лагеря. Одна группа людей уверена, что туристам удалось заснять инопланетный космический корабль, а другая часть комментаторов уверена в природном происхождении загадочного явления. При этом доподлинно не известно, что именно удалось запечатлеть на видео туристам, отдыхающим на острове Мадагаскар.

Напомним, что специалист по медицине сна из Йельского университета Андрей Зинчук и британский психолог Скотт Лайонс рассказали в беседе с журналистом издания Daily Mail о негативном воздействии некачественного сна на здоровье сердца и мозговую активность. По словам экспертов, если человек бодрствует в сутки более 18 часов, то у него вырабатывается недостаточное количество тестостерона, что приводит к ухудшению самочувствия и плохому настроению.