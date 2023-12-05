ВКС России модернизировали многофункциональный фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34, который теперь способен одновременно сбрасывать на позиции противника сразу четыре авиационные бомбы ФАБ-500М62 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Соответствующие кадры были опубликованы авторами Телеграм-канала Fighterbomber.

На опубликованном в Сети видео можно увидеть, как российский фронтовой бомбардировщик Су-34 выполняет одновременный сброс сразу четырех авиабомб УМПК ФАБ 500М62 на позиции вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. При этом авторы Телеграм-канала отмечают, что после некоторых доработок российские бомбардировщики в ближайшем будущем смогут осуществлять одновременный сброс сразу шести подобных авиабомб или трех УМПК ФАБ-1500.

Напомним, что недавно Воздушно-космические силы России получили на вооружение партию многофункциональных фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34, адаптированных к применению авиабомб с УМПК. Модернизированные бомбардировщики получили улучшенные характеристики дальности и точности бомбометания.