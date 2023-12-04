В зоне спецоперации российские бойцы используют гусеничный робот для эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения и доставки снабжения и боеприпасов на передовые позиции. Авторы Телеграм-канала «Поможем землякам» показали редкие кадры боевого применения российского робота под огнем ВС Украины.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как гусеничная роботизированная грузовая платформа успешно доставляет снабжение на передовую позицию ВС России на Авдеевском направлении. При этом на обратном пути оператор украинского FPV-дрона атаковал российского робота. Несмотря на прямое попадание украинского дрона, российский гусеничный робот продолжил движение, когда клубы дыма рассеялись.

На другом участке фронта роботизированная гусеничная платформа успешно эвакуировала раненого российского военнослужащего с передовых позиций. Соответствующие кадры также были опубликованы в Сети.