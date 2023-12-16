Авторы Телеграм-канала «Война История Оружие» опубликовали кадры боевой работы российских сверхзвуковых высотных истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31 в зоне проведения специальной военной операции.

Сообщается, что пилот российского истребителя обнаружил на радаре воздушную цель противника и выпустил по ней ракету Р-37М. Вскоре стало известно, что в небе над территорией Украины был подбит истребитель ВВС ВСУ. По словам очевидцев, украинский МиГ-29 смог совершить аварийную посадку в поле, но техника уже не подлежит восстановлению ввиду полученных критических повреждений.

Напомним, что российская ракета класса «воздух-воздух» Р-37М (РВВ-БД) с повышенным радиусом поражения целей была принята на вооружение в российскую армию еще в 2014 году. Максимальная дальность поражения воздушной цели данной ракеты составляет 300 километров. Поэтому летчики ВКС РФ дали ей прозвище «Длинная рука». В зоне СВО их применяют многоцелевые истребители Су-35С и перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31.