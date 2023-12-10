Часть выходных новогоднего периода теперь будут перенесены на другие месяцы. Правительством были внесены изменения в праздничный календарь грядущего года. В 2024 году новогодние каникулы будут продолжаться до 8 января включительно. Выходные дни начнутся с 30 декабря 2023 года.

Согласно новому постановлению правительства, часть выходных дней будет перенесена на другие календарные дни в 2024 году. Выходной день с субботы 6 января будет перенесен на пятницу 10 мая. А с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря 2024 года. Выходной с субботы 27 апреля будет перенесен на вторник 29 апреля. И вместо субботы 2 ноября нерабочим днем будет вторник 30 апреля. А с субботы 28 декабря будет перенесен выходной на понедельник 30 декабря.

По итогу в 2024 году кроме новогодних каникул в России будут выходные с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. День России 12 июня выпал на середину недели, его будут отмечать в среду. А следующие новогодние каникулы уже начнутся с 29 декабря.