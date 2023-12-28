В новогоднюю ночь над Санкт-Петербургом не будет праздничного салюта. Об этом стало известно из материалов городского комитета по культуре. Информация о подготовке к новогоднему салюту также отсутствует и на портале госзакупок, что также свидетельствует об отмене фейерверков.

По словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, власти города решили в этом году сделать празднование Нового года более семейным, поэтому рассматривается вопрос об отмене салюта.

В соответствии с опубликованной праздничной программой на Дворцовой площади жители города смогут насладиться мультимедийным шоу «Петербург. Было – стало – будет» и новогодней концертной программой.

Встретить новый год в Петербурге можно будет еще на двух публичных площадках: возле Большого Гостиного Двора и у сцены на Малой Конюшенной улице. Официальное гуляние продлиться вплоть до 4 часов утра 1 января.

Ранее планировалось включить в новогоднюю программу и салют, который должны были запустить в 3 часа ночи с пляжа Петропавловской площади.