Источник Телеграм-канала SHOT сообщил, что в отношении отца ученицы восьмого класса, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5, может быть возбуждено уголовное дело. Мужчина может быть обвинен в ненадлежащем хранении огнестрельного оружия.

По словам источника ТГ, 53-летний отец восьмиклассницы, стрелявшей в своих одноклассников, даже не знал, что из сейфа пропало его оружие. Он предположил, что дочь самостоятельно отыскала ключ от сейфа, спрятала ружье в тубус для бумаг и ушла с ним в школу.

Мужчина рассказал, что он увлекался охотой, поэтому у него было зарегистрированное помповое ружье «Бекас-3», которое хранилось в сейфе. Девочка умела обращаться с оружием, так как он научил дочку стрелять из него. Они нередко вместе стреляли по банкам.

Напомним, ученица восьмого класса принесла в школу дробовик, из которого открыла стрельбу по одноклассникам на уроке биологии. В результате стрельбы получили ранее пять человек. Двое погибли – 14-летняя ученица и сама стрелявшая.