Сотрудники правоохранительных органов установили личность и местонахождение участника рэп-баттла, заявившего в опубликованном в Сети видеоролике о желании избить беременную русскую женщину. Подозреваемый в разжигании межнациональной ненависти был задержан и доставлен в отделение полиции. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Телеграм-канале.

«Сотрудники столичной полиции задержали уроженца Красноярского края – участника сомнительного рэп-баттла, разошедшегося в сети интернет. Он подозревается в возбуждении межнациональной ненависти за свои тексты, возмутившие интернет-пользователей», – написала Ирина Волк.

Сообщается, что в ходе обыска у подозреваемого было изъято мобильное устройство, на котором хранилась видеозапись, имеющая доказательное значение. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ. Также Ирина Волк опубликовала видео с извинениями подозреваемого.