Евгений Маковский, исполняющий обязанности директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов», был заключен под стражу на срок до февраля 2024 года по решению Замоскворецкого суда Москвы по обвинению в коррупции. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Следователи ГСУ СКР по Москве возбудили в отношении Маковского уголовное дело еще 20 декабря о покушении на получение взятки в особо крупном размере. Глава предприятия по производству вакцин от COVID-19 требовал 20 миллионов рублей за обещание продлить договор с одним из дистрибуторов на поставку универсальной вакцины, обеспечивающей защиту от различных видов коронавируса.

По предварительным данным, требование предоставить взятку было обусловлено высоким спросом на вакцину «Конвасэл». Данная вакцина была зарегистрирована в марте 2023 года и включена в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. При этом Маковский утверждал, что вакцина является первым в мире препаратом, способным обеспечивать иммунитет от различных штаммов коронавируса в течение года.