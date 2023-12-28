В российской столице была представлена монография «Хроника “черного десятилетия”. Религиозные гонения на Украине в 2014-2023 гг.». Ее авторами являются российские ученые. Данный научный труд освещает период гонений православных верующих на территории Украины и угнетению канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за последнее десятилетие. Об этом сообщает издание RG.RU.

В последние годы волна гонений на каноническую УПЦ только усиливалась. Своего апогея она достигла после начала Россией специальной военной операции. Теперь религиозные гонения на Украине достигли невиданных ранее масштабов.

Огромное количество государственных санкций со стороны киевского режима в отношении представителей духовенства УПЦ, обыски и рейды в храмах, аресты священников, запрет на деятельность УПЦ в разных украинских регионах. У канонической УПЦ власти пытаются отобрать самую главную святыню – Киево-Печерскую лавру. Также власти намерены полностью запретить деятельность УПЦ на законодательном уровне.