На одном из популярных сайтов по поиску работы в Москве появилась вакансия на должность «тестировщика трусов». Работодатель обещает выплачивать заработную плату в размере 75 тысяч рублей при частичной занятости от 4 до 6 часов в день.

Несмотря на тот факт, что вакансия была размещена в Московском регионе, заполнить резюме может любой гражданин Российской Федерации, поскольку выполнять работу можно будет и в удаленном формате.

«Зарплата зависит от количества протестированных моделей. Некоторые наши сотрудники тестируют сразу по три модели. Для нас важно, чтобы итоговый покупатель почувствовал качество, заботу и профессионализм нашей команды», – написал в объявлении работодатель.

Требование к соискателям выдвигаются довольно серьезные. Будущий «тестировщик трусов» должен иметь опыт работы в подобной должности, иметь навыки работы с измерительными инструментами, быть внимательным, хорошо коммуницировать и уметь работать в команде, а также знать стандарты и нормы безопасности для нижнего белья.