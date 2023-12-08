Бессарабская митрополия Румынской православной церкви осуществляет «рейдерский захват» Молдавской православной церкви. Такое заявление было сделано исполняющим обязанности молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Натальей Параски.

По словам Параски, подобные действия являются не просто попыткой Бессарабской и Румынской митрополии вытеснить каноническую Молдавскую митрополию. Это представляет собой настоящий незаконный захват чужого имущества. Она подчеркнула, что из-за высоких затрат Бессарабская митрополия не осуществляет строительство новых храмов. Поэтому более простой способ – захват существующих канонических церквей Молдавской митрополии.

Молдавская православная церковь представляет собой самоуправляемую часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% христианского населения Республики Молдова и Приднестровья. Состоит из шести епархий и примерно 1300 приходов.