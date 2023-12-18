Решение о допуске к Олимпийским играм 2024 года атлетов из Российской Федерации и Белоруссии является «болезненным, но справедливым балансом». Об этом сообщает олимпийский новостной сайт Inside The Games со ссылкой на заявление вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК) Хуана Антонио Самаранч-младшего.

«Я думаю, что мы нашли болезненный, но справедливый баланс для ситуации с российскими и белорусскими спортсменами. Осталось выяснить, сколько из них пройдут квалификацию и чем все закончится. Нам удалось в очень поляризованном мире соблюсти Олимпийскую хартию, но мы должны признать, что живем в реальном и очень сложном мире», – заявил Самаранч.

По его словам, площадка Олимпийских игр должна продемонстрировать всему миру, что решать конфликты можно не только силовым способом. «Вы можете яростно соревноваться друг с другом, а потом жить вместе в Олимпийской деревне как братья», – резюмировал Самаранч.