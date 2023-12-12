Специалисты из Национального суперкомпьютерного центра в Гуанчжоу представили новую версию самого мощного компьютера под названием «Тяньхэ Синъи», созданного на собственной архитектуре и со своими процессорами. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «СофтТех».

«Он по всем показателям лучше предшественника “Тяньхэ-2” и, скорее всего, войдет топ-10 суперкомпьютеров мира. Но помешать этому могут санкции. С 2013-го “Тяньхэ-2” три года подряд возглавлял данный список, пока в 2016 году правительство США не внесло разработчика системы (Национальный университет оборонных технологий) в черный список», – пишут авторы Телеграм-канала.

Вашингтон ограничил доступ Пекина к высокотехнологичным процессорам разработки Intel, чтобы замедлить технологический прогресс Китая. Однако американские санкции только ускорили развитие собственных технологий. Архитектура суперкомпьютера «Тяньхэ Синъи» была разработана китайскими специалистами с нуля.