Командир штурмовой группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Валерий Нетудыхатка был похоронен в Киеве 11 декабря. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Dambiev.

Офицер ГУР был ликвидирован во время неудачной попытки украинской диверсионной группы высадиться на побережье Крыма. При этом более подробной информации о времени и месте гибели командира штурмовой группы ГУР на данный момент нет.

Напомним, группа диверсантов из состава военнослужащих украинской армии на одном катере и трех квадроциклах совершила попытку высадиться на побережье Крыма в апреле 2023 года. Военнослужащие Черноморского флота ВС России, бойцы местного управления Росгвардии и пограничники ликвидировали украинских диверсантов в районе мыса Тарханкут. Одного украинского военнослужащего удалось взять в плен живым.

Ранее сообщалось, что подразделениям ВС РФ удалось выдавить украинских военнослужащих с господствующей высоты в районе Клещеевки на Артемовском направлении.