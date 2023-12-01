Водитель старенького седана марки Volkswagen решил «наказать» мужчину, находившегося за рулем дорого внедорожника марки Toyota и нарушившего правила дорожного движения, в Калининграде. Соответствующая информация была опубликована на официальном Телеграм-канале областного управления ГИБДД.

Конфликтная ситуация, возникшая между водителями на Московском проспекте, закончилась дорожно-транспортным происшествием. Водитель, управлявший внедорожником марки Toyota, двигался по улице с односторонним движением в неправильном направлении, когда ему навстречу выехал седан марки VW.

На кадрах, зафиксированных камерой наружного видеонаблюдения, можно увидеть, как седан VW сначала остановился перед внедорожником марки Toyota, а потом резко ускорился и врезался в стоящий автомобиль. «Как он пояснил водителю Тойота, “таких надо наказывать”. В итоге наказаны все», – резюмировал ситуацию сотрудник ГИБДД.