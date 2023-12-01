Председатель комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарев в своем Телеграм-канале заявил, что российским гражданам чужды идеи о неограниченной самоидентификации и внедрения подобных отношений в свою жизнь. Он подчеркнул, что подобные действия являются нарушением прав человека. В такой способ российский депутат прокомментировал заявление американского помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Джима О’Браена.

Американский чиновник заявил, что признание Верховным судом Российской Федерации международного движения ЛГБТ* экстремистской организацией «подрывает защиту прав человека и не дает выразить мнение собственным гражданам».

Напомним, что Верховный суд РФ признал международное движение ЛГБТ* экстремистской организацией, запрещенной на территории России.

«Людям самых разных политических взглядов в нашем обществе глубоко чужды навязываемые из-за океана идеи о неограниченной гендерной самоидентификации. И насильственного внедрения в свою повседневную жизнь подобных отношений они не хотят», – заявил Пискарев.

* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.