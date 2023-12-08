В Финляндии обнаружен новый вид тараканов, которые ранее не встречались на территории страны. Такое сообщение было сделано представителями Университета Оулу.

Отмечается, что тараканы, длиной в 3 см был обнаружен в Оулу в начале декабря 2023 года. Специалисты Университета Оулу определили данный вид, как Periplaneta fuliginosa или дымчато-коричневый таракан. Взрослые особи способны вырастать от 2.5 до 3 см в длину. Данный вид насекомых ранее не встречался на территории Финляндии.

Предполагается, что этот вид тараканов был завезен в Финляндию при международных перевозках. Главный интендат Университета Оулу подчеркнул, что это является ярким примером, когда в результате международных перевозок нежелательные организмы попадают на территорию государства.

Periplaneta fuliginosa распространены на территории Японии и Австралии. Также они встречаются на юге Северной Америки и в ряде регионов Южной Америки. Данные насекомые могут проживать в домах, больницах, местах общественного питания. Они считаются вредителями и переносчиками заболеваний и паразитов.