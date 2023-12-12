Окружным судом Хельсинки продлен срок содержания под стражей гражданина РФ Воислава Тордена (Яна Петровского). Об этом сообщило информационное агентство STT. Отмечается, что россиянин подозревается в террористических преступлениях на территории Украины.

По запросу Украины Верховный суд Финляндии не дал разрешения на экстрадицию Воислава Тордена и постановил освободить мужчину. Однако сразу после освобождения из тюрьмы, Торден был задержан Пограничной охраной страны. Центральная криминальная полиция Финляндии открыла предварительное расследование по якобы его преступлениям на территории Украины.

Воислав Торден был задержан в Финляндии 20 июля. По утверждению местных СМИ, мужчина якобы являлся лидером диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», принимавшей участие на стороне ЛДНР в конфликте на Донбассе в 2014-15 годах. По утверждению европейских властей, Торден якобы связан с ЧВК «Вагнер».