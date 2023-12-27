Оперативник одного из отделений уголовного розыска в Екатеринбурге был задержан по обвинению в интимной связи с 13-летней школьницей. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

«Задержан опер УгРО, вменяется вступление в половую связь с 13-летней девочкой. Она сбегала из дома, он занимался ее розыском неоднократно. Так и развел ее: привез домой и вступил в интимные отношения», – заявил источник агентства.

Известно, что сотрудник уголовного розыска женат, ему 33 года и у него есть маленький ребенок. Источник агентства отмечает, что интимная связь подростка с оперативником УгРО была по обоюдному согласию, однако данный факт не освобождает сотрудника правоохранительных органов от ответственности.

В отношении оперативника было возбуждено уголовное дело по статье 134 ч. 3 «Половое сношение, совершенные с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста». Ответственность за данное правонарушение составляет от трех до десяти лет лишения свободы.