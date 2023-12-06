В Пионерском районе Екатеринбурга в объектив камеры наружного наблюдения, установленной в продуктовом магазине «Магнит» на Бехтерева 4, попала наглая женщина, укравшая деньги из подсобки. Видеозапись была опубликована на портале E1.RU.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как женщина прогуливается по залу с тележкой и останавливается напротив двери подсобного помещения. Оглянувшись по сторонах и убедившись, что рядом никого нет, женщина зашла в подсобку, где хранят личные вещи сотрудники магазина.

«Какие же бесстрашные нынче бабули пошли! Средь белого дня обнесла комнату персонала. Заявление в полицию подано», – заявила одна из сотрудниц «Магнита».

Один из сотрудников обнаружил, что из его кошелька пропали деньги. На опубликованных кадрах видно, что женщина находилась в подсобном помещении около минуты. В настоящий момент женщину разыскивают сотрудники правоохранительных органов.