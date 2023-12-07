В Брянске в гимназии №5 ученица восьмого класса принесла в школу дробовик и открыла стрельбу. По предварительным данным есть погибшие и раненные. Полицейские оцепили здание учебного заведения, а учащиеся и педагоги были эвакуированы. По данным местной администрации стрелявшая девочка также погибла.

По информации Телеграм-канала SHOT, восьмиклассница пришла в школу с дробовиком, принадлежащим ее отцу. Отмечается, что девочка начала стрелять в классе во время урока биологии. Девочка поднялась на четвертый этаж, вошла в класс и открыла стрельбу. Она ранила нескольких учеников, а затем покончила с собой.

В брянском МВД сообщили, что в результате стрельбы пострадало три человека. А сама стрелявшая покончила жизнь самоубийством. На данный момент медики сражаются за жизнь 14-летнего ученика. Он потерял много крови и находится в реанимации.

Причины, побудившие восьмиклассницу на подобные действия достоверно не известны, но приоритетной версией правоохранителей является конфликт с одноклассниками.