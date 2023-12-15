Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что Москва может не снимать ограничения с Запада, даже в случае снятия санкций с Российской Федерации. Такое заявление он сделал в Телеграм-канале, сообщает РИА Новости.

«Если Запад решит снять санкции с России, я не уверен, что Россия захочет снять санкции с Запада. Будущее покажет», – заявил Михаил Ульянов.

По словам дипломата, ожидания Запада, что экономические санкции «раздавят» Российскую Федерации не оправдались. Он подчеркнул, что все попытки Запада навредить РФ в экономическом плане провалились. Все введенные против России санкции способствовали экономическому росту страны.