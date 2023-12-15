Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что Москва может не снимать ограничения с Запада, даже в случае снятия санкций с Российской Федерации. Такое заявление он сделал в Телеграм-канале, сообщает РИА Новости.
«Если Запад решит снять санкции с России, я не уверен, что Россия захочет снять санкции с Запада. Будущее покажет», – заявил Михаил Ульянов.
По словам дипломата, ожидания Запада, что экономические санкции «раздавят» Российскую Федерации не оправдались. Он подчеркнул, что все попытки Запада навредить РФ в экономическом плане провалились. Все введенные против России санкции способствовали экономическому росту страны.
«Ожидания Запада от экономических санкций против России полностью провалились. Санкции способствовали экономическому развитию России. Цифры очень впечатляющие, особенно по сравнению с тем, что происходит в Западной Европе, в частности в Германии», – подчеркнул постпред РФ.