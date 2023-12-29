В центре столицы Сербии сторонники прозападной оппозиции перекрыли одну из улиц. Как сообщают местные СМИ, возле Министерства государственного управления и местного самоуправления на улице Бирчанинова собралось несколько десятков человек. Пикетирующие требовали раскрыть списки избирателей. После чего митингующие поднялись выше – на улицу Кнеза Милоша.

Именно там расположены здания сербского правительства и МИД. С другой стороны улицы находятся разрушенные после натовских бомбардировок задания Генштаба и Министерства обороны и иностранные посольства. Здесь оппозиционеры решили перекрыть движение.

Стоит отметить, что полицейские не оказывали препятствие митингующим. А сотрудники ведомства просто разворачивали движение автомобилей.

27 декабря представители оппозиции анонсировали, что в пятницу 29 декабря начнут митинг на улицах Белграда. По предварительным данным, акция продлится 24 часа и должна перерасти в масштабный митинг. Лидеры оппозиции призвали всех участников митинга прийти с палатками, одеялами и теплой одеждой, чтобы разбить лагерь.