Подвергший жесткой критике президента Украины Владимира Зеленского депутат Верховной Рады Александр Дубинский был помещен в одиночную камеру. Об этом сообщается в Телеграм-канале RT.

Как стало известно изданию, за помещением камеры Дубинского установлено круглосуточное наблюдение.

Ранее, помещенный в СИЗО Дубинский заявил, что его избили. По всей вероятности, у депутата сломано ребро. Представители правоохранительных органов Украины, в свою очередь, заявили, что утверждения Дубинского не отвечают действительности. Адвокаты задержанного на заявление правоохранителей указали, что по данному поводу не была проведена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, народный депутат Украины Александр Дубинский был отправлен в СИЗО по обвинению в государственной измене. По версии СБУ, Дубинский работал на Россию. Он якобы входил в состав группы, целью которой было расшатывание общественно-политического мнения украинцев и дискредитации Украины на мировой арене. Дубинский, в свою очередь, заявил, что обвинения в его адрес сфабрикованы и являются актом мести президента Зеленского.