Украина открыла собственное производство боеприпасов для гаубиц советского производства. Соответствующее заявление и фото с предприятия опубликовал украинский журналист Роман Бочкала. При этом он раскрыл страну, в которой расположен завод, публикацией фото. Об этом сообщает RTVI в своем Телеграм-канале.

По словам украинского военкора, Киев смог наладить собственное производство артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм для гаубиц советского производства Д-30. При этом он опубликовал в Сети фотографию, на которой он держит в руках флаг Украины, находясь в производственных цехах завода. Журналист сообщил, что оружейный завод по производству артиллерийских снарядов расположен в одной из «стран-партнеров».

Однако эксперты обратили внимание, что на колоннах в цеху расположены информационные стенды с символикой группы компаний Palladium из Азербайджана, являющейся одним из партнеров «Укроборонпрома».

Напомним, что в ноябре российский МИД выразил недоумение в связи с передачей Баку гуманитарного груза Киеву в виде трансформаторов и электрокабелей.