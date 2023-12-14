Военнослужащий украинской армии Станислав Гринченко добровольно сдался в плен, выйдя на связь с российскими военными при помощи специальной частоты 149,200 «Волга». Солдат ВСУ послушался совета своего брата, служащего в рядах российской армии в зоне СВО. Соответствующее видеоинтервью украинского бойца было опубликовано Министерством обороны РФ.

«Брат посоветовался с командованием, которое сказало, что существует специальная радиочастота для сдачи в плен. Через рацию я вышел на частоту 149.200 “Волга”, чтобы сдаться в плен. Когда мы вышли на передний край, мы уже знали, где находятся российские позиции по карте. И после обстрела мы покинули позиции и сдались в плен», – рассказал украинский военнопленный.

Известно, что родственники украинского военнослужащего являются гражданами Российской Федерации, а брат находится в зоне проведения специальной военной операции в составе Вооруженных сил России. В планах Гринченко отказаться от обмена и получить российское гражданство, чтобы вступить в ряды ВС РФ и проходить службу вместе со своим братом.