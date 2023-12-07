Министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с американскими чиновниками в Вашингтоне публично подверг критике главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Такую информацию сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в список экстремистов и террористов в России).

Украинский нардеп написал в своем Телеграм-канале, что Умеров публично раскритиковал Залужного. Также подверг критике и статью для издания The Economist. Какие именно слова в адрес Залужного сказал Умеров, Гончаренко не сообщил.

Напомним, в начале ноября в британском издании The Economist вышла статья под авторством Валерия Залужного. В ней речь шла о тупике, в котором оказалась украинская армия на фронте. Залужный призвал не ждать от ВСУ «глубокого и красивого прорыва».

Данный материал вызвал сильнейшую критику со стороны офиса украинского президента. Также Зеленский запретил политикам использовать слово «тупик» в высказываниях о действиях украинской армии.