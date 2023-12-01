Бывший депутат Верховной рады Илья Кива, заочно осужденный на Украине на 14 лет за государственную измену и в настоящий момент находящийся в России, рассказал о возможной смене власти в Киеве в результате силового переворота. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По его словам, мэр украинской столицы Виталий Кличко негласно объединился с всеукраинским объединением «Свобода» (ультранационалистическая экстремистская группировка, запрещенная в РФ) для силового захвата административных зданий в Киеве. За силовую операцию по захвату власти отвечает командир одного из националистических батальонов Петр Кузык.