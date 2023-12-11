В Сети были опубликованы кадры якобы с места убийства бывшего украинского депутата Ильи Кивы. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко разместил соответствующие фото и видеоматериалы в своем Телеграм-канале.

Украинский парламентарий опубликовал несколько фотографий с лежащим на снегу убитым человеком, якобы бывшим украинским депутатом Ильей Кивой. Также Гончаренко опубликовал снимок, на котором убийца показал пистолет и нож для совершения преступления и видеозапись места, с которого якобы велась слежка за экс-депутатом Верховной Рады Ильей Кивой.

На опубликованном видео можно услышать голос оператора, который говорит: «Так выглядит мой рабочий офис». При этом человек ходит вокруг дерева, протоптав вокруг него тропинку в форме круга, и демонстрирует туристическую подкладку, на которой он сидит, назвав ее «своим креслом». При этом никаких доказательств того, что съемка действительно велась с места гибели Кивы, украинским депутатом Гончаренко так и не было предоставлено.