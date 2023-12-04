Украинский президент Владимир Зеленский мешает руководить вооруженными силами страны Валерию Залужному, общаясь с некоторыми высокопоставленными генералами в обход главкому. Об этом в своем материале сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

«Понимаете, порой есть впечатление, что Зеленский имеет два вида ВСУ: “хорошие”, которыми командуют генерал Александр Сырский и другие фавориты, и “плохие”, которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и главное – мешает командовать всей армией», – цитирует свой источник автор статьи.

По словам источника издания, украинский лидер создал отдельные каналы связи с командующими различными видами войск ВСУ в обход главкому Залужному. Например, Владимир Зеленский выстроил таким образом коммуникацию с командующим украинскими Сухопутными войсками Александром Сырским и руководителем Воздушных сил Николаем Олещуком. Таким образом, Залужный узнает о действиях своих подчиненных только на заседаниях Ставки Верховного главнокомандующего.