Во время визита министра обороны США Ллойда Остина на Украину главком ВСУ Валерий Залужный запросил для «деоккупации» территорий ему необходимо 350-400 миллиардов долларов и около 17 миллионов артиллерийских боеприпасов. Об этом в своем материале сообщает «Украинская правда», ссылаясь на свой источник.

«Во время визита главы Пентагона Ллойда Остина ему Залужный озвучил, что Украина нуждается в 17 миллионах снарядов, а для деоккупации всей территории Украины требуется сил и средств на 350-400 миллиардов долларов. Генштаб поделился своими идеями с Остином во время его визита в Киев в ноябре. Остин, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов», – сообщает автор статьи.

По словам источника, главком ВС Украины Залужный также жаловался на вмешательство в его работу со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского. Однако многие советники Зеленского выступают против увольнения Залужного, поскольку такой шаг поспособствует началу политической карьеры главкома.