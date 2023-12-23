В суперфинале конкурса красоты «Мисс Земля» участница из Украины Анастасия Фейер была лишена экранного времени. Выход конкурсантки был вырезан из эфира еще в самом начале шоу. Об этом сообщили журналисты украинского издания «Обозреватель».

Как отметили авторы украинского издания, на конкурсе красоты участницы выходили группами по пять человек к микрофону и называли свои имена и страны. Когда на сцену вышла пятерка девушек, включая Анастасию Фейер, трансляция шоу прервалась, а затем возобновилась уже на выходе других участниц конкурса.

Украинские журналисты посетовали, что во время выхода в купальниках украинка Анастасия Фейер «была вынуждена выйти на сцену» с участницей из России Дарьей Луконькиной. В итоге украинка не смогла войти даже в ТОП-20. В издании «Обозреватель» говорится, что конкурсантке из Украины практически не выделили экранного времени, в то время как участницу из России показывали более активно.

Отметим, что россиянка Дарья Луконькина вошла в ТОП-10 на конкурсе «Мисс Земля». Однако главный титул завоевала представительница Албании Дрита Зири.