В брянской гимназии №5 ученица восьмого класса застрелила нескольких школьников из помпового ружья, а затем покончила жизни самоубийством 7 декабря. Школьный учитель истории и обществознания из Екатеринбурга Виктор Якушев в материале для портала E1.RU назвал три основные причины трагедии в Брянске.

Во-первых, по мнению автора статьи, необходимо менять подход к организации охраны общеобразовательных заведений в России. По словам школьного учителя, в настоящий момент за безопасность школьников в российских школах отвечают в лучшем случае сотрудники частных охранных предприятий. Якушев предлагает отдать все государственные общеобразовательные учреждения под охрану Росгвардии, чтобы в экстремальной ситуации в школе находился человек, способный принимать быстрые решения в сфере обеспечения безопасности.

«Один психолог не способен адекватно диагностировать, изучать, проверять тысячу учеников так, чтобы выявить все виды девиаций, отклонений, проблем», – заявил Якушев, называя вторую причину трагедии.

По его мнению, в школах обязательно должен работать опытный психолог с достойной оплатой своего труда и адекватной нагрузкой. При этом, третьей причиной трагедии в брянской гимназии является отсутствие системной работы с причинами возникновения конфликтных ситуаций. Причем эту проблему необходимо решать в масштабах всего государства.