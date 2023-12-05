IFLScience сообщает, что египетско-американский геоморфолог Эман Гонейм обнаружила древнее русло Нила, пересохшее много тысячелетий назад, но в свое время протекавшее через плато Гиза. Специалист использовала данные радиолокационного спутника, которые и привели ее к этой находке.

Радиолокационные волны проникают в земную поверхность на достаточно большую глубину, подсвечивая древние пласты. Результаты исследования показали, что высохшее русло Нила проходило через пустыню и мимо 38 пирамид, от Файюма до Гизы.

Данное открытие дало возможность объяснить технологию доставки каменных блоков. По мнению ученых, древние египтяне сплавляли каменные глыбы вниз по реке. Особенно это было возможно в период разлива Нила. Данный водный путь получил название «Ветвь Ахрамат».

Чтобы подтвердить данную версию ученые намерены провести анализ почвы в этом регионе. Благодаря детальному изучению почвенных образцов можно точно узнать, действительно ли в регионе древняя река была активна около 3700-4700 лет назад, во времена Старого и Среднего царства.