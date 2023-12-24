В научном издании Neuroscience был опубликован материал, согласно которому ученые из Университета Цукубы нашли способ быстрого улучшения работы мозга. Исследования специалистов доказывают, что низкоинтенсивные физические нагрузки в ритмичном темпе способны практически мгновенно улучшить работу исполнительных функций мозга, таких как память, внимание и мышление.

Согласно предыдущим научным работам в данной области, у высокочувствительных к ритмичной музыке людей при ее прослушивании улучшается работа префронтальной коры головного мозга. В своем новом исследовании специалисты изучали сочетание музыки с физическими упражнениями.

В данном исследовании приняло участие 48 здоровых людей в возрасте от 18 до 26 лет. Им было необходимо выполнить аэробные упражнения низкой интенсивности под ритмичную музыку. Длительность упражнений было всего три минуты.

У участников, испытывающих эмоциональное возбуждение во время выполнения упражнений под музыку, специалисты обнаружили повышение левой дорсолатеральной префронтальной коры головного мозга. Именно данный отдел головного мозга отвечает за память. Мышление и внимание.