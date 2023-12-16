15-летняя Полина Шехурина из Котласа Архангельской области стала победительницей конкурса красоты «Маленькая Мисс России – 2023». Юная участница не только завоевала главный титул конкурса, но и приз зрительских симпатий. Теперь Полина поедет представлять нашу страну на международном конкурсе Little Miss World, который состоится в 2024 году в Грузии.

Полина Шехурина на всероссийском этапе «Little Miss World – 2023» представляла Архангельскую область вместе со своими землячками Варварой Афитовой и Самирой Арефиной, которые также получили титулы.

9-летняя Варвара Афитова стала третьей вице-мисс в своей возрастной группе, а 16-летней Самире Арефиной достался титул «Мисс шик».

По словам наставницы северянок, организатора регионального этапа Елены Головиной, она даже не ожидала, что после получения наград по всем номинациям, одна из ее воспитанниц займет главный титул. Она рассказала, что ее сердце замерло, когда прозвучала фамилия Полины.