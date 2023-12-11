В уголовном деле о двойном убийстве тюменский областной суд поставил точку, огласив приговор Руслану Гасанову по двум статьям УК РФ «Убийство двух улиц» и «Покушение на убийство более двух лиц». За расправу над бывшей тещей и новым сожителем экс-супруги Гасанов были приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области в своем Телеграм-канале.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. И принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания основного наказания», – следует из сообщения пресс-службы прокуратуры Тюменской области.

Напомним, что в феврале 2023 года 39-летний Руслан Гасанов ранил ножом свою бывшую супругу, а также зарезал ее сожителя и убил ее мать, которая находилась в квартире, расположенной в доме на Тульской. При этом убийство произошло на глазах у маленьких детей, которые также находились в квартире.