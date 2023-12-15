Известная российская певица Вика Цыганова и ее супруг Вадим обратились с вопросом к президенту России Владимиру Путину по поводу нехватки дронов в зоне специальной военной операции. По словам артистки, российские военнослужащие испытывают нехватку БПЛА в зоне боевых действий. Свой вопрос к российскому лидеру артистка написала в Телеграм-канале.

«Посмотрели пресс-конференцию с президентом. У нас тоже есть вопрос: Владимир Владимирович, где дроны?!», – написала Вика Цыганова.

Певица отметила, что благодаря «Прямой линии» с президентом стало известно о нехватке беспилотных летательных аппаратов в зоне спецоперации.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с поставками БПЛА в зону специальной военной операции на Украине, отметил, что Министерство обороны страны и оборонная промышленность сейчас ведут активную работу в данном направлении. По словам президента, производство беспилотников в РФ активно выросло. Но часть БПЛА все же закупается за рубежом частным образом.