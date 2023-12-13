Украинский президент Владимир Зеленский 11 декабря прибыл в Вашингтон, где он встретился с конгрессменами и лидером США – Джозефом Байденом. Однако большие ожидания украинской делегации обернулись настоящим провалом, поскольку Зеленский возвращается в Киев, по сути, ни с чем. Об этом в своем материале сообщает «Царьград».

«Он приезжает в Соединённые Штаты с лекцией и требованием денег американских налогоплательщиков. Да, кстати, при этом он бросает в тюрьму священников и других деятелей. Я считаю, что это позорно», – заявил сенатор от штата Огайо, член Республиканской партии США Джей Ди Вэнс после закрытой встречи с Зеленским.

Украинский лидер «потерял былую сноровку», не сумев найти подходящих аргументов, чтобы убедить американских сенаторов поддержать выделение Киеву финансовой и военной помощи на 2024 год. По словам лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла, новый пакет финансовой помощи уже физически не может быть проголосован до предстоящих рождественских каникул. Таким образом, Зеленский возвращается в Киев без существенных результатов.