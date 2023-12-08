В одном из торгово-развлекательных центров Екатеринбурга в разы поднялась стоимость парковки на период штормового предупреждения и заморозков, которое было объявлено в регионе накануне. Об этом представители ТРЦ «Академический» информировали посетителей на своей страничке ВКонтакте.

«Внимание! В целях обеспечения наличия свободных парковочных мест для посетителей торгового центра, на период действия штормового предупреждения о заморозках, в ТРЦ “Академический” изменился тариф парковки. С 00:00 до 08:00 утра стоимость парковки составляет 10 тысяч рублей в час. Итого за ночь 80 тысяч рублей», – говорится в объявлении.

При этом руководство ТРЦ «Академический» подчеркнуло, что для посетителей кинотеатра и ресторана выезд с парковки будет осуществляться на прежних условиях при предъявлении соответствующего чека в течение часа с момента его печати. Cтоимость парковки до нововведения составляла 50 рублей в час.