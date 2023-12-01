В случае возникновения угроз интересам или территориальной целостности Российской Федерации Москва может «стереть с лица Земли» вооруженные силы Европейского союза. Об этом в своем материале сообщает издание The Times со ссылкой на заявления экспертов на Берлинской конференции по безопасности.

По мнению аналитика Зенке Нейтцеля, вооруженные силы Европы не готовы к реальным боевым действиям с Российской Федерацией ни в экономическом, ни в логистическом планах. Для подготовки к военному конфликту подобных масштабов странам Европейского союза, по словам эксперта, понадобится не менее 15 лет.

Присутствующие на мероприятии действующие генералы Бундесвера, а также их коллеги в отставке подтвердили слова Нейтцеля. По их мнению, если ЕС не примет срочных мер по подготовке своих вооруженных сил к возможному конфликту, то он будет проигран.