Британское издание The Guardian опубликовало статью, автор которой назвал немецкого канцлера Олафа Шольца новым «лучшим другом» для президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление стало резонансным и массово разошлось по мировым СМИ.

Германия действительно является лидером среди стран, оказывающих поддержку Украине. Ведь немецкий канцлер Олаф Шольц взял на себя главенствующую роль по удержании Украины «на плаву». А вот новый британский премьер-министр Риши Сунак не смог наладить столь же стабильную поддержку Киева, какую обеспечил Украине Шольц.

Украинские власти уже неоднократно заявляли о нехватке боеприпасов и ограничении поддержки со стороны коллективного Запада. В связи с этим, немецкое правительство объявило о намерении в следующем году выделить для Украины 8 миллиардов евро. Это означает, что именно Германия предоставит Украине самое большое финансирование среди остальных европейских стран.

В октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нехватка вооружения наблюдается не только у ВСУ, но и во всем мире. На это неназванный источник из Москвы ответил, что «снарядный голод» украинской армии связан с коррупцией на Украине.