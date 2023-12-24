Победительница Олимпийских игры, двукратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Татьяна Навка в большом интервью для РИА Новости прокомментировала отъезд из России известных личностей после начала специальной военной операции на территории Украины.

«Человек жил там задолго до всех этих историй, у нее там семья. Ей там жить дальше – не знаю, как сложится жизнь, может, вернется в Россию, если тому будут причины. Плюс ее включили в МОК. Это радость и счастье, что в МОК есть человек, который будет представлять наши интересы и защищать Россию», – прокомментировала решение Елены Исинбаевой остаться на Западе Татьяна Навка.

По ее словам, есть очень много известных россиян, которые уехали из страны и начали открыто «хаять» свою Родину, которая дала им возможность стать успешными и популярными. Однако она отказалась называть конкретные имена.