Скончавшийся в 2008 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II возглавил Церковь во время возрождения РПЦ, которое считается «вторым крещением Руси». Именно с того периода после гонений со стороны советских властей началось активное восстановление православных храмов. 8 декабря исполнится ровно 15 лет со дня смерти патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Он был похоронен в московском Богоявленском соборе в Елохове.

Настоятель храма мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский рассказал, что заслуги патриарха Алексия II перед церковю очень велики, поэтому его имя действительно войдет в историю.

«То, что было сделано за годы его патриаршества, было уникальным явлением, о котором можно смело говорить, что это было второе крещение Руси. Например, ежегодно освящали тысячу новых храмов – фантастическая цифра – это и старые храмы, которые восстанавливали из руин, и новые», – отметил Вигилянский.