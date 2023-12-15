Блогер Наталья Гасанханова в эфире шоу «Злые языки» рассказала о романтических отношениях между Анастасией Ивлеевой и режиссером Александром Молочниковым. Анастасия Ивлеева снялась в сериале Александра Молочникова «Монастырь», исполнив главную роль. По слухам, во время съемок между ними завязался роман.

Гасанханова отметила, что была на шоу Ивлеевой и задала ей вопрос по поводу ее отношений с режиссером Молочниковым. Настя ответила кратко: «Мы дружим». Однако блогер считает, что Ивлеева слукавила.

«Я знаю, что у них были какие-то отношения», — заявила Гасанханова, добавив, что после отношений с Молочниковым Настя больше не заводила романов. Кроме того Блогер рассказала, что Молочников состоял также в отношениях с моделью Аленой Водонаевой.

Александр Молочников был женат на известной юмористке Екатерине Варнаве. Их отношения продлились несколько лет. В 2022 году они официально расписались, однако спустя несколько месяцев решили развестись.