В результате ракетного удара ВКС РФ по украинскому командному центру, расположенному в подземном бункере в Староконстантинове Хмельницкой области, было ликвидировано 28 высокопоставленных украинских офицеров и еще 12 офицеров из стран НАТО. Об этом сообщает «МК».

Сообщается, что российская армия нанесла удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по бункеру с украинскими и натовскими офицерами. Известно, что в момент удара в украинском командном центре находились высокопоставленные офицеры ВС Украины и военные специалисты из Польши, Чехии и предположительно ФРГ.

Атака ВКС РФ по территории аэродрома в Староконстантинове прошла в несколько этапов. Сперва по объекту прилетело три ударных беспилотника, которые были сбиты штатными средствами ПВО ВС Украины. Однако после первой волны по украинскому военному объекту прилетало сразу три ракеты «Калибр» и одна гиперзвуковая «Кинжал».

По предварительной информации все находившиеся в бункеры высокопоставленные украинские офицеры от полковника и выше погибли в результате полученных ран.