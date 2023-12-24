Первая партия американских многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, предназначенная для передачи Украине, будет модифицирована на заводах Европейского союза и США. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Все идет по плану, как предусмотрено договоренностями с нашими партнерами в рамках созданной коалиции, они помогают нам переходить на новый тип самолета для нас – F-16», – заявил в эфире украинского телевидения Игнат.

По его словам, первая партия американских истребителей четвертого поколения будет передана Украине западными странами уже в ближайшее время. При этом процесс улучшения и адаптации под нужды Вооруженных сил Украины американских истребителей является очень трудоемким и сложным.

Однако данный процесс был полностью согласован между Украиной и ее западными партнерами. Напомним, что Нидерланды объявили о готовности передать ВС Украины первую партию американских истребителей, в которую войдет 18 самолетов, в ближайшее время.